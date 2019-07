Stadtentwicklung : 21,5 Millionen Euro für 81 Wohnungen auf dem Petrisberg in Trier

Trier-Kürenz Auf dem Petrisberg entsteht ein Wohnkomplex mit 81 Eigentumswohnungen. Investor ist die Projektgesellschaft EGP, die auch das neue Burgunderviertel bauen wird. Das Konzept für École maternelle ist aber ein anderes.

Anfang Mai sind die 53 Kinder der Lebenshilfe-Kita, die bislang in der ehemaligen École maternelle untergebracht war, in ihr neues Domizil am Rande des Burgunderviertels gezogen. Es war gleichzeitig das Signal für den Abriss der alten Schulgebäude aus französischer Garnisonszeit. „Wir bauen dort fünf Gebäude mit insgesamt 81 Wohnungen“, sagt David Becker, Geschäftsführer der EGP (Gesellschaft für urbane Projektentwicklung).

Die EGP ist auch jene Gesellschaft, die dem benachbarten Wohnquartier ein komplett neues Gesicht geben soll. Bis zu 490 Wohneinheiten sollen dort in wenigen Jahren ab dem Frühjahr 2020 entstehen, wenn der Bebauungsplan BU 24 „Burgunderviertel“ vom Stadtrat verabschiedet ist. Das Besondere: Viele der neuen Häuser werden mit dem Auto nur in Ausnahmefällen erreichbar sein. Es soll attraktiver urbaner Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen geschaffen werden.

Die Projektentwicklungsgesellschaft EGP plant in dem jetzt geräumten Baufeld den Bau von fünf neuen Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 81 Eigentumswohnungen. Der Name des Projekts, Ècole maternelle, ist eine Erinnerung an die französische Grundschule, die nach dem Abzug der französischen Truppen als Standort für den integrativen Kindergarten der Lebenshilfe Trier genutzt wurde. Nachdem die EGP in Sichtweite einen neuen Kindergarten gebaut hatte, folgte der Abriss der alten Gebäude. Die neuen Häuser werden über eine zentrale Tiefgarage verfügen. Das Gesamtprojekt hat ein Investitionsvolumen von 21,5 Millionen Euro.

Der Komplex École maternelle grenzt zwar westlich an das Burgunderviertel an und wird auch über dessen neue Straßen erschlossen werden. Abgesehen davon und der Absicht, gemischten Wohnraum für Studierende, Familien und Senioren entstehen zu lassen, wird es aber mit dem städtebaulichen Vorzeigeprojekt wenig gemeinsam haben. „Wir verkaufen alles“, macht Becker im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund deutlich. „Sozialwohnungen sind hier nicht vorgesehen.“ Bestandteil des Bauantrags sei auch eine zentrale Tiefgarage. Der „hochwertige Wohnungsbau“ werde in maximal dreigeschossigen Häusern entstehen. Deren Optik orientiere sich an dem benachbarten Wohn- und Einkaufskomplex. In Richtung Lebenshilfe-Kindergarten – den hat die EGP im Auftrag der Stadt ebenfalls gebaut – sollen zudem diverse Reihenhaustypen entstehen. „Wir hatten bislang kein größeres Einzelprojekt“, verdeutlicht David Becker die Bedeutung von École maternelle für die EGP. Er hoffe auf den Start der Bauarbeiten spätestens im August. „Die Abbrucharbeiten waren auch ohne Baugenehmigungen möglich.“