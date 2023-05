Musikfestival „Jazz we can“ – 21. Jazzfest am Trierer Dom zieht zahlreiche Zuschauer an

Begonnen hat das Festival unter dem Motto „Jazz we can“ am Freitagabend mit der Schweizer Band The Next Movement. Eine Soul Night brachte das Publikum ins Schwitzen. „Rappelvoll war es hier, und die Leute haben getanzt“, erzählt einer der Helfer des Festivals. So hatten sie sich das vorgestellt. Und am Samstag ging es genauso weiter. Die zahlreichen Zuschauer genossen entspannt bei schönem Pfingstwetter auf einem der schönsten Plätze Triers Jazz und Swing vom Feinsten – viele mit einem Glas Wein oder Sekt in der Hand.