Corona-Pandemie : 21 Neuinfektionen in Stadt und Kreis - Mehr Patienten in stationärer Behandlung

Foto: dpa/Robert Michael

Trier/Saarburg Am Montag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 21 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Diese verteilen sich wie folgt: 13 aus dem Landkreis und 8 aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt auf 2300 (903 in der Stadt Trier und 1397 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Sonntag leicht gesunken und liegt in der Stadt Trier bei 53,8 und im Landkreis bei 76,3 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern.

Die Zahl der Infizierten liegt aktuell bei 334 Personen, 239 im Landkreis und 95 in der Stadt Trier. 32 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung, 23 davon im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier.

Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden:

VG Hermeskeil: 246 VG Konz: 293 VG Ruwer: 104

VG Saarburg-Kell: 337 VG Schweich: 232 VG Trier-Land: 185

Über das Wochenende wurden aus mehreren Einrichtungen neue Infektionen gemeldet, unter anderem aus der Schule St. Maximin Trier, der Berufsbildenden Schule Gestalten und Technik in Trier, die Grundschule am Bodenländchen in Schweich, die Förderschule St. Martinus in Reinsfeld und die Kita St. Marien in Saarburg-Beurig.

Auch sind weitere Alten- und Pflegeheime betroffen. Im Seniorenheim St. Franziskus Saarburg wurde ein Besucherstopp ausgesprochen. Dort sind inzwischen 19 Bewohner und drei Mitarbeitende positiv getestet worden. Einzelne Infektionsfälle wurden auch aus der Seniorenresidenz am Zuckerberg Trier und dem DRK-Altenzentrum in Konz gemeldet. Hier wie in allen Einrichtungen dauern die Umgebungsuntersuchungen an.