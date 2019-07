Erinnerungskultur : 21 Stolpersteine gegen das Vergessen

Künstler Gunter Demnig setzt den ersten der ingesamt 21 Stolpersteine. Foto: TV/Nora Karrenbauer

Trier Sie wurden verfolgt, verraten und ermordet. Schon seit 1992 erinnert Gunter Demnig mit den kleinen Denkmälern im Boden an die zahlreichen Opfer des Nationalsozialismus. Nun auch am Max-Planck-Gymnasium in Trier.

Von Nora Karrenbauer

Direkt vor dem Haupteingang des Max-Planck-Gymansiums (MPG) in der Innenstadt erinnern seit letztem Donnerstag insgesamt 21 Stolpersteine an frühere Lehrer und Schüler, die Opfer des NS-Regimes wurden. Um 11 Uhr begannen die Feierlichkeiten mit zahlreichen Reden der Oberstufenschüler und des Schirmherren, Oberbürgermeister Wolfram Leibe.

Kurz darauf fing der Kölner Künstler Gunter Demnig auch schon an, die Steine zu setzen. Einer ist für Heinz Kahn bestimmt: Er konnte sich durch die Flucht zu seinen Eltern nach Trier vor der Deportation nach Osteuropa entziehen. Am 27. Februar 1943 fand die Gestapo ihn dennoch und verhaftete ihn. Drei Tage später wurden Kahn und seine Familie mit einem Güterwagen in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Insgesamt waren es 3000 Verschleppte, von denen 2100 direkt ermordert wurden. Am 11. April 1945 befreite die US-Armee ihn schließlich aus dem Konzentrationslager Buchenwald, in das er versetzt worden war.

Von 1882 bis 1922 lernten und lehrten rund 40 jüdische Schüler und Lehrer am MPG. Vor dem Holocaust waren beinahe 15 Prozent der Schüler jüdischen Glaubens. Bei einem Anteil von rund 1 Prozent an der Bevölkerung wird die Rolle ersichtlich, welche die Schule für das jüdische Leben in Trier spielte. Auch für Jürgen Bassfreund, dem letzten jüdischen Schüler der Schule vor Ende des Dritten Reichs, setzte Demnig einen Stein. Bassfreund war in den Konzentrationslagern Auschwitz und Dachau inhaftiert und hinterließ Zeitzeugenberichte, in denen er von den Schrecken seiner Deportation erzählte: „Nach fünf Tagen waren wir in Regensburg. Es war schon Nacht, und da hat die SS die Tür aufgemacht und gesagt, wenn wir die Toten rauswerfen, kriegen wir was zu essen. Da habe ich selbst mit einem Freund zusammen 25 Tote aus diesem Waggon rausgezogen und draußen in den Schnee gelegt. Dann haben wir ein Stück Brot bekommen und einen kleinen Becher mit Zucker.“

Gunter Demnig erstellt diese Stolpersteine bereits seit 1992, und mittlerweile ist sein Projekt mit über 70 000 Namenstafeln das größte dezentrale Mahnmal für die Opfer des nationalsozialistischen Staats. Seit 2004 wurde die Verlegung der Stolpersteine in Trier vom Stadtvorstand genehmigt. Das Projekt des MPG wird von der Arbeitsgemeinschaft Frieden und vom Kulturverein Kürenz unterstützt. Gunter Demnig stellt die Stolpersteine selber her. Zuerst werden sie mit Messing beschlagen. Dann graviert er die Namen, die Geburtsdaten sowie das Jahr der Deportation und gegebenenfalls den Ort und das Datum ihrer Ermordung in die Oberfläche ein.

Seine Motivation für das Projekt ist klar: „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, so Demnig. Die Nazis versuchten, ihre Opfer zu entmenschlichen, indem sie ihnen eine KZ-Nummer zuteilten. Diese Namenlosigkeit wird durch die Stolpersteine Stück für Stück rückgängig gemacht und das Vergessen somit verhindert. Demnig setzte Stein für Stein in das Loch, das er bereits vor dem Schuleingang gegraben hatte. Vorsichtig klopfte er einen nach dem anderen fest. Rund um die Steine wurden schließlich 23 Rosen im Gedenken an die Menschen gelegt.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe lobte in einer Rede das Engagement aller Beteiligten: „Erlauben Sie mir, zu Beginn auch darauf hinzuweisen, was hier gemacht wird. Es ist nie zu spät. Es muss nur irgendwann getan werden, und ich erlebe am MPG tatsächlich den aktiven Willen von Schülern, Lehrern und Eltern, dieses Thema anzugehen. Es waren aber immer Menschen, die dieses Thema für sich entdeckt und ganz persönlich nach vorne gebracht haben. Weil, wenn wir nicht mehr miteinander reden, dann entsteht das, was unsere Großeltern erlebt haben.“

Jens Kornmüller ist Chronist dieser Geschichten und unter anderem Ausbildungsleiter am MPG. Gemeinsam mit seinen Schülern nahm er sich dem Thema an und arbeitete die Geschichten der Opfer des Naziregimes auf: „Es sind faszinierende Biografien. Man soll sich bewusst machen, in was für einem Wohlstand wir leben.“

Frisch verlegt: Die neuen Stolpersteine am Max-Planck-Gymnasium Trier. Foto: TV/Nora Karrenbauer