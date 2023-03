Frühlingsstart in der City von Trier Dekoration und gutes Essen – Das wird auf dem Ostermarkt und am verkaufsoffenen Sonntag in Trier geboten

Ein extralanges Frühlingswochenende“: So kündigt die City-Initiative Trier den 17. Trierer Ostermarkt an. Obwohl es bis Ostern noch einige Wochen sind, geht der dreitägige Markt bereits am Donnerstagvormittag los. Er wird bis zum Samstag an jedem Tag von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet sein.