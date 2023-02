Gedenken an Nazi-Opfer : 22 Stolpersteine in Trier verlegt – Familie Abrahamsohn und das Leid ihrer Vorfahren

Foto oben: Nachfahren der Familie Abrahamsohn vor den frisch verlegten Stolpersteinen vor dem Haus Nummer 14 in der Trierer Brotstraße. Diese erinnern daran, was die Nazis ihnen Unfassbares angetan haben (Foto Mitte). 17 Mitglieder der Familie waren insgesamt 120.000 Kilometer weit angereist, um bei der Stolperstein-Verlegung dabei zu sein (Foto unten). Foto: Bernardy Katja

Trier Der Künstler Gunter Demnig hat 22 Gedenktafeln aus Messing für Opfer der Nazi-Diktatur in Trier gelegt. Darunter waren vier in der Brotstraße – für eine Familie, die inzwischen auf der ganzen Welt verstreut lebt und für die das Leid ihrer Vorfahren noch immer präsent ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katja Bernardy

Es ist ein bewegender Moment, als Gunter Demnig Stolpersteine in das Pflaster vor dem Haus Nummer 14 in der Brotstraße einlässt: für Louis, Henriette, Fritz Frederick und Aron Ernst Abrahamsohn. Der Straßenmusiker gegenüber hört für ein paar Minuten auf zu spielen, Peter Abrahamsohn weint.

Er ist der Enkel von Louis Abrahamsohn und von Sydney angereist. Er hatte weitere Nachkommen seines Großvaters eingeladen, bei der Verlegung der Stolpersteine dabei zu sein. Insgesamt rund 120.000 Kilometer seien die 17 Verwandten gereist, von Australien, Brasilien, den USA und Deutschland seien sie nach Trier gekommen, sagt er.

Was war 1933 passiert? Als der jüdische Geschäftsinhaber Louis Abrahamsohn spürte, dass immer mehr Kunden sein Porzellan- und Glasgeschäft schmähten, die Nazis ihn demütigten und entrechteten, und sein Geschäft zwangsweise schlossen, wurde er krank.

Er starb 1937. Henriette, Fritz Frederick und Aron Ernst Abrahamsohn konnten nach Brasilien fliehen. Das sagt Peter Abrahamsohn unserer Zeitung. Er ist in Brasilien geboren, später zog die Familie nach Australien, kürzlich hat er recherchiert, was die Nazis seinen Vorfahren damals angetan haben.

Über die Stolperstein-Verlegung sagt er: „Ich rechne dies der deutschen Bevölkerung hoch an.“ Denn viele versuchten, die schlechte Zeit ihrer Geschichte auszublenden. Er sei besonders froh, dass seine beiden Kinder und seine Enkelkinder mit dabei seien, „damit sie sehen und verstehen, was passiert ist.“ Er hofft, „dass die jungen Menschen die Botschaft weitertragen“.

Peter Abrahamsohn bedankte sich bei Gunter Demnig, bei Hanno Verbeek und Thomas Schnitzler vom Kulturverein Kürenz. Sie hatten in Zusammenarbeit mit der Stadt Trier die Verlegung organisiert. Dank richtete er auch an Vertreter der Stadt und der Arbeitsgemeinschaft Frieden sowie an die Neunt- und Zehntklässler der Wilhelm-Hubert-Cüppers Schule, der Schule für Gehörlose und Schwerhörige in Trier.

Geschichtslehrerin Adelheid Weidenfeld war mit ihren Schülerinnen und Schülern zur Stolperstein-Verlegung gekommen. Sie sagt, dies sehe das Geschichtsbuch vor. Sie fände es wichtig, den jungen Menschen zu vermitteln, was während der Nazi-Diktatur passiert sei.

Eine Schülerin und Hanno Verbeek hatten rote und pinke Rosen mitgebracht. Sie verteilten sie unter den Anwesenden. Diese legten nach und nach die Rosen auf die Messingtafeln.

Darauf stehen die Namen der Menschen, die in dem Haus Nummer 14 einst wohnten, bis sie Opfer der Nationalsozialisten wurden, wann sie geboren sind und auf drei der vier Stolpersteine steht, wann sie wohin geflohen sind. Auf der Gedenktafel für Louis Abrahamsohn ist zu lesen, was ihm von den Nazis angetan wurde – und sein Todestag.

Gunter Demnig verlegte am vergangenen Freitag weitere 18 Stolpersteine in Trier: am Max-Planck-Gymnasium, Sichelstraße 3, in der Theodor-Heuss-Allee 8 sowie am Helenenhaus in der Krahnenstraße. Vor dem Helenenhaus erfolgte die Würdigung durch die Neunt- und Zehntklässler der Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule. Anschließend stand ein Empfang im Rathaus auf dem Programm der Gedenkveranstaltung.

Erstmals verlegte Demnig auch fünf Stolpersteine in Fell (Verbandsgemeinde Schweich) in der Kirchstraße 76, für Familie Samuel Meyer. Während in Trier seit 2005 der Kulturverein Kürenz in Zusammenarbeit mit Demnig und der Stadt Stolpersteine zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus verlegt, fand die Verlegung der Gedenktafeln in Fell im Rahmen des Programms „Jüdisches Leben in und um Schweich“ statt. Seit dem Jahr 2010 gibt es in der Verbandsgemeinde Schweich dieses Programm, das zwei Ziele hat: den Opfern des Nationalsozialismus‘ ein Gesicht zu geben und das Zusammenleben verschiedener Gruppen unserer Gesellschaft menschenwürdig zu gestalten. So ist es auf der Internetseite des Programms zu lesen, welches das Dekanat Schweich-Welschbillig im Bistum Trier verantwortet.

Foto: Bernardy Katja

Foto: Bernardy Katja