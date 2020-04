Trier : 228 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier

228 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier

Trier Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg wurden über die Osterfeiertage weitere bestätigte Fälle einer Infektion mit dem Sars-CoV-2-Erreger gemeldet. Im Kreis Trier-Saarburg sind inzwischen 139 bestätigte Infektionen gemeldet.

In der Stadt Trier stieg die Zahl auf 89 Infektionen. Das sind insgesamt elf Infektionen mehr als am Samstag, sechs davon im Kreis, fünf in der Stadt Trier.