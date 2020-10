Pandemie : 23 Corona-Infektionen in der AfA Trier – Quarantäne für alle Bewohner

23 Corona-Infektionen in der AfA Trier – Quarantäne für alle Bewohner

Update Trier In der Asylbewerberunterkunft in Trier sind 23 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle Bewohner stehen derzeit unter Quarantäne, viele werden getestet.

Aufgrund weiterer Corona-Virusinfektionen in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Trier hat die Stadt Trier mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Trier-Saarburg eine Quarantäne für die gesamte Einrichtung angeordnet. Derzeit werden alle bekannten Kontaktpersonen der Infizierte erfasst und getestet.

Die Bewohner müssen in den Zimmern bleiben. Wenn sie die Zimmer verlassen, müssen sie eine Maske tragen. Familien und Reisegemeinschaften sind entsprechend ihrer Größe untergebracht. Den Zimmern sind bestimmte sanitäre Einrichtungen zugeordnet. Jedes Zimmer hat fest zugewiesene Toiletten und Duschen. Damit die Menschen auch an die frische Luft können, hat die ADD ebenfalls fest zugewiesene Außenbereiche bestimmt, in denen sich die Menschen aufhalten können.