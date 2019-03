Seit 2014 ruft Papst Franziskus in jedem Jahr dazu auf, „24 Stunden für den Herrn“ da zu sein. In vielen Diözesen und Pfarreien rund um den Erdball ist der Samstag vor dem vierten Fastensonntag ein Tag des Gebetes, des Friedens, der Versöhnung. red

Wie in den Vorjahren sind alle eingeladen, diese 24 Stunden in der Kirche St. Gangolf durch die eucharistische Anbetung, durch Stundengebet, Eucharistiefeier, Empfang des Sakramentes der Versöhnung, Segensfeier, Zeiten der Stille und Nightfever mitzugestalten. Die 24 Stunden für den Gott beginnen am Freitagabend, 29. März, um 23 Uhr in St. Gangolf, Ende ist am Samstag, 30. März, 23 Uhr. Kontakt und Informationen bei Monsignore Helmut Gammel, Telefon 0651/4361953 oder per E-Mail helmutgammel@yahoo.de