Corona-Maßnahmen in Trier : Masken nur noch während der Öffnungszeiten

Trier Ab dem heutigen Dienstag müssen in der Trierer Innenstadt nicht mehr rund um die Uhr Masken getragen werden, sondern nur noch zu den Geschäftszeiten. Dass die tägliche 24-Stunden-Maskenpflicht im November rechtmäßig war, hat das Oberverwaltungsgericht am Montag betätigt.

Das Maskengebot, das die Trierer Stadtverwaltung für nahezu die gesamte Innenstadt erlassen hatte, stehe „außer Verhältnis zu dem verfolgten Zweck, die Weiterverbreitung von Sars-CoV-2 zu erschweren“, hatte das Trierer Verwaltungsgericht Mitte November entschieden. Das Oberverwaltungsgericht in Koblenz sieht die Sache anders: „Die von der Stadt Trier angeordnete Maskenpflicht in der Trierer Innenstadt ist rechtlich nicht zu beanstanden“, teilte das OVG am Montag mit. Die Stadtverwaltung hatte das Trierer Urteil vom übergeordneten Gericht in Koblenz prüfen lassen – und nun in dem Eilverfahren Recht bekommen.

„Darüber freue ich mich natürlich“, erklärte Triers Ordnungsdezernent Thomas Schmitt am Montag im Gespräch mit dem TV. Allerdings sei es ihm gar nicht vorrangig darum gegangen, das rund um die Uhr geltende Maskengebot einfach nur durchzusetzen. „Wir wollten die Begründung des Trierer Verwaltungsgerichts grundsätzlich überprüfen lassen. Denn das Trierer Gericht hatte bei seinem Beschluss so strenge Maßstäbe für die Einschränkung der persönlichen Freiheit angelegt, dass danach kaum noch Corona-Maßnahmen hätten aufrechterhalten werden können“, erläutert Schmitt.

Tatsächlich räumt das Oberverwaltungsgericht bei der Abwägung zwischen Infektionsschutz und der persönlichen Einschränkung durch das Maskentragen der allgemeinen Gesundheit größeres Gewicht ein. Das Trierer Gericht hatte dagegen die Maskenpflicht als zu großen „Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit“ des Einzelnen bewertet. Das Verwaltungsgericht hatte die Stadt zudem deutlich dafür kritisiert, den Zusammenhang zwischen einem Aufenthalt in der Innenstadt und einem Infektionsrisiko nur unausreichend nachgewiesen zu haben. Das Koblenzer Gericht sieht dagegen in der rund um die Uhr geltenden Maskenpflicht eine generelle „notwendige Schutzmaßnahme im Sinne des Infektionsschutzgesetzes“ – auch ohne, dass die Stadt dies im Detail und auf die Trierer Innenstadt bezogen nachweist. Eine Maskenpflicht sei vielmehr grundsätzlich geeignet, das Infektionsgeschehen einzudämmen.

Alfred Thielen, Geschäftsführer des Handelsverbands Region Trier und selbst Rechtsanwalt, hatte nicht damit gerechnet, dass das Koblenzer Gericht den Trierer Richterbeschluss kippen würde. „Mich überrascht das Urteil des OVG sehr“, räumt er gegenüber dem TV ein. „Die beiden gegensätzlichen Begründungen der Gerichte spiegeln die unterschiedlichen Einstellungen in der Gesellschaft wider: Da prallen Welten aufeinander. Und es wird deutlich, wie auslegungsfähig der Begriff Verhältnismäßigkeit ist.“

Angestrengt hatte das Eilverfahren vor dem Trierer Verwaltungsgericht die Trierer Rechtsanwältin Karin Adrian, die von ihrem Kanzlei-Kompagnon Christian Becker vertreten wird. Beide hatten sich vor der zweitinstanzlichen Entscheidung siegesgewiss gezeigt. „Die schlecht gemachte und begründete Allgemeinverfügung der Stadt hatte schließlich geradezu dazu eingeladen, sich mit der Sache kritisch auseinanderzusetzen“, erklärte Rechtsanwalt Becker. Dass die Sache nun anders ausgegangen ist, überrascht die beiden denn auch umso mehr. „Der OVG-Beschluss ist definitiv ein politisches Urteil, das mit Juristerei, wie ich sie gelernt habe, nichts zu tun hat“, schimpfte Becker am Montag auf die Richter des Oberverwaltungsgerichts. „Offenbar wollte das Gericht Ruhe in der Angelegenheit schaffen, damit die Bürger sich fügen.“

Tatsächlich lassen die Koblenzer Richter in ihrer Begründung eine mögliche Schwachstelle der Trierer Allgemeinverfügung außen vor. Denn auf die Kritik der Trierer Rechtsanwältin, dass die Stadt nicht ausreichend begründet habe, warum auch nachts um 3 Uhr – wenn kaum ein Mensch auf der Straße ist – Maske getragen werden sollte, geht das OVG nicht näher ein. Denn: Die Rechtsanwältin wohnt selbst gar nicht in der Innenstadt und könne sich daher von dem nächtlichen Maskentragen auch nicht eingeschränkt fühlen. „In Bezug auf die Nachtzeit fehlt der Antragstellerin das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis“, heißt es dazu in dem Beschluss.

Eine offene Flanke, meint der Trierer Handelsverband-Geschäftsführer und Rechtsanwalt Thielen: „Würde ein Bürger klagen, der selbst in der Maskenverbotszone wohnt und sich durch die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung eingeschränkt fühlt, könnte er auch vor dem OVG Erfolg haben.“

Doch so weit wird es wohl nicht kommen. Zwar hatte das Trierer Verwaltungsgericht in einem weiteren Eilverfahren einem Kläger, der sich gegen das Maskengebot gewehrt hat, ebenfalls Recht gegeben. Ein zweites Mal will die Stadt allerdings nicht vor das OVG ziehen. Vor allem, weil die städtische Verordnung ohnehin wie angekündigt am heutigen Dienstag, 1. Dezember, ausgelaufen ist. Nachts muss nun niemand mehr in der Trierer Innenstadt eine Maske anziehen.

Tagsüber dagegen schon. Denn ab dem heutigen Dienstag gilt die neue Landesverordnung zur Corona-Bekämpfung. „Und die sieht vor, dass nicht nur in Geschäften, sondern auch in deren unmittelbarem Umfeld und auf den Parkplätzen Mund-Nase-Bedeckungen getragen werden müssen“, erläutert Triers Ordnungsdezernent Thomas Schmitt. Und weil sich in der Fußgängerzone Geschäft an Geschäft reiht, gelte dort weiterhin eine durchgängige Maskenpflicht. „Nach meinem Verständnis der Landesverordnung gilt das auch zum Beispiel für die Saarstraße oder die Paulinstraße und natürlich auch für die Parkplätze von Einkaufszentren wie auf dem Tarforster Plateau und im Gewerbegebiet“, erläutert Schmitt, „allerdings natürlich nur während der Öffnungszeiten.“

Über die Maskenpflicht im „direkten Umfeld“ von Einzelhandel und Dienstleistern hinaus sieht die Landesverordnung vor, dass die Kommunen auch für belebte andere Straßen und Plätze eine Maskenpflicht erlassen können. Ob die Stadt mit einer eigenen Verordnung die Landesvorgaben präzisiert, war am Montag noch offen – zum Beispiel, in welchen Einkaufsstraßen genau durchgängig Masken getragen werden müssen und ob es bestimmte Plätze gibt, bei denen auch nachts eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht gelten muss.