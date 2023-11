25. Hospiztag in Trier 25. Hospiztag in Trier: Wo finde ich Hilfe in schweren Zeiten?

Für Kinder und Jugendliche und deren persönliches Umfeld gibt es Hilfe bei der Villa Kunterbunt, wie eine Mitarbeiterin berichtet: „Wir arbeiten mit den Kindern – hauptsächlich, um zu lernen, wie sie mit ihrer eigenen Erkrankung leben können. In anderen Fällen geht es aber auch darum, den Kindern nahezubringen, dass beispielsweise ein Elternteil schwer krank ist und nicht mehr lange zu leben hat.“ Die Zusammenarbeit erfolgt dabei „eng verzahnt“ mit dem Mutterhaus. Die ganze Familie und ihr Umfeld sollen unterstützt werden. So können in der sogenannten Elternwohnung auch Eltern übernachten, deren Kinder vor Ort in Behandlung sind. Die jährlich rund 800 jungen Patienten erfahren in der Villa Kunterbunt neben psychologischen und sozialen Beratungen aber auch Unterstützung durch verschiedene Therapieangebote wie Krankengymnastik.