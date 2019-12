Polizei : 25-Jähriger in Untersuchungshaft

Foto: TV/Friedemann Vetter

Trier Ein 25-jähriger Luxemburger wurde am Freitagmorgen in Wasserbilligerbrück von den luxemburgischen Behörden an die Bundespolizeiinspektion Trier ausgeliefert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken