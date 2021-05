Corona-Pandemie : 25 Neuinfektionen im Landkreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier

Am Donnerstag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 25 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 12 aus dem Landkreis und 13 aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen beträgt nunmehr 6904 (2620 in der Stadt Trier und 4284 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt am Donnerstag laut Angaben des Robert-Koch-Instituts in der Stadt Trier bei 42,1 und im Landkreis Trier-Saarburg bei 69,6.

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt aktuell bei 507 – einer weniger als am Mittwoch. Diese verteilen sich wie folgt: 350 im Landkreis und 157 in der Stadt Trier. 18 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt werden aktuell stationär in fünf Krankenhäusern versorgt.

Ab sofort kann die Luca App durch das Gesundheitsamt im Falle einer Infektion zur digitalen Kontaktnachverfolgung genutzt werden. Hinweise zur Nutzung der App, um die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt zu optimieren, finden sich in einem Informationsblatt, das unter https://trier-saarburg.de/aktuelles-zur-corona-pandemie zu finden ist. Bei weiteren Detailfragen zur Anwendung der Luca App oder anderer digitaler Lösungen in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, kann man sich gerne per Mail an luca@trier-saarburg.de wenden.