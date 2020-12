Corona-Pandemie : 25 Neuinfektionen in der Stadt und im Kreis - Zwei weitere Todesfälle

Am Montag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 25 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 3 weniger als Montag vergangener Woche. Diese verteilen sich wie folgt: 17 aus dem Landkreis und 8 aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen steigt auf 2882 (1120 in der Stadt Trier und 1762 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nahezu unverändert und liegt in der Stadt Trier bei 120,1 und im Landkreis bei 117,1 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern.

Die Zahl der Infizierten ist leicht gesunken und liegt aktuell bei 448 Personen, 274 im Landkreis und 174 in der Stadt Trier – 9 weniger als gestern. 30 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung, 21 davon im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier, acht im Kreiskrankenhaus Saarburg und einer in einem weiteren Krankenhaus.