Freizeit Eine Stadt voller Familien: „Trier spielt“ verwandelt die Fußgängerzone in ein Spieleparadies

Es war ein großes Familienfest am Samstag, als zur jährlichen Aktion „Trier spielt“ eingeladen wurde. Die Fußgängerzone der Römerstadt wurde zu einem großen Spieleparadies für Kinder, aber auch für die ganze Familie. Auf allen bekannten Plätzen in der Innenstadt und in den Straßen der Einkaufsmeile haben Vereine, Institutionen und Firmen aus Trier zum Mitspielen und Kennenlernen eingeladen.