Stadt- und Regionalgeschichte 26. Mai 1964: Drei Staatsoberhäupter geben sich in Trier die Ehre (Fotos)

„Ein solches Fest kommt in diesem Jahrhundert nicht mehr vor“, schreibt der Trierische Volksfreund in seiner Ausgabe vom 27./28. Mai 1964. Die Feststellung ist in erster Linie als ironische Kommentierung des üppigen Feuerwerks gedacht, das die Stadt am Abend zuvor von der Moselinsel hat abfeuern lassen – als die hohen Gäste schon wieder weg waren.