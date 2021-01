Corona : Das Gesundheitsamt ist „vorsichtig optimistisch“

Trier 28 Neuinfektionen am Wochenende: Die sinkende Zahl der Corona-Fälle lässt hoffen. Eine Entwarnung ist das nicht.

17 neue Infektionen mit dem Corona-Virus hat das Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Sonntag gemeldet, fünf aus der Stadt Trier und zwölf aus dem Landkreis. Am Samstag gab es elf neue Infizierte, von denen sieben in Trier und vier im Landkreis leben.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen lag damit am Sonntag bei 4239 (1592 in der Stadt und 2647 im Landkreis). Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt aktuell in der Stadt Trier 59,2 und im Landkreis bei 41,5 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner.