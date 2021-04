Corona-Statistik : 28 Neuinfektionen: Nach Trier nun auch Kreis Trier-Saarburg mit Inzidenz über 100

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Montag 28 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden – 16 aus dem Landkreis und zwölf aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus Infizierten beträgt nunmehr 6180 (2332 in der Stadt Trier und 3848 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Landes­untersuchungsamtes in der Stadt Trier bei 114,8 und somit den zweiten Tag über dem Wert von 100 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner. Auch der Landkreis überschreitet jetzt mit einer Inzidenz von 104,4 den Schwellenwert von 100. Durch Nachmeldungen können die Inzidenzwerte des Landes geringfügig von den Werten auf der Grundlage der Zahlen des Gesundheitsamtes abweichen.

Bisher wurden dem Gesundheitsamt 797 Nachweise einer Virus-Mutation gemeldet, davon 716 Mal die „britische“ Viren-Mutation B.1.1.7. (ein Plus von 39) und unverändert 41 Mal die „südafrikanische“ Virus-Mutation B.1.351. Weitere 40 Fälle müssen laut Gesundheitsamt noch genauer differenziert werden. Der Anteil der britischen Virusmutation an den Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage liegt inzwischen bei rund 46 Prozent im Landkreis und rund 42 Prozent in der Stadt Trier.