Weinwirtschaft : Forum Mosel: 2000 Weinfreunde, 220 Weine

Foto: Roland Morgen

Trier In den Trierer Viehmarktthermen ist am Freitag das 28. Weinforum Mosel eröffnet worden. Darauf stoßen (von links) Triers Weinkönigin Leonie Zeimet, Julia Weis (Prinzessin Mosel), Weinbaupräsident Walter Clüsserath, Rolf Haxel (Vorsitzender Gebietsweinwerbung), Landwirtschaftskammer-Präsident Norbert Schindler, Mosel-Prinzessin Julia Gries und Gebietsweinkönigin Marie Jostock an.

