Freizeit : 290 000 Euro für Spielplätze in Trier

Trier 18 Projekte stehen auf der Agenda: Wo Schaukeln und Spielgeräte im kommenden Jahr ersetzt werden sollen.

Weil der Ersatz im Vergleich zu anderen Spielplätzen deutlich teurer ist, wurde die Spielkombination bislang nur abgerissen. Als größter Einzelposten steht die Erneuerung nun in der Bedarfsplanung der Stadt Trier für Spielplatzmaßnahmen, die in diesem Jahr ausgeschrieben und im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen. Der Trierer Stadtrat in seiner Sitzung am 27. September noch abschließend über den Maßnahmenkatalog entscheiden. Die Zustimmung gilt als sicher.