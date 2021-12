Neue 2GPlus-Regel in der Gastronomie : Weihnachtsfeier – lieber nicht!

2G-Plus: In einigen Bundesländern gilt diese Regel schon. In Rheinland-Pfalz erst ab dem Wochenende. Foto: picture alliance/dpa/Ole Spata

Trier Massenhafte Absagen, höherer Personalaufwand und große Verunsicherung: Die ab Samstag geltende 2Gplus-Regel stellt Trierer Gastronomen vor Probleme. Aber nicht alle.

Es hätte ein schöne Fete aus doppeltem Anlass werden können: genau 23 Jahre Kultkneipe de Winkel (Johannisstraße Trier) und 63. Geburtstag von Mitinhaber Winfried Schmitt am 1. Dezember. Doch dem Geburtstagskind war die Laune verhagelt. Grund: die 2Gplus-Regel, die ab 4. Dezember in der Innengastronomie gilt. „Das trifft uns schwer“, ahnt Schmitt und erhält wenig später die Bestätigung, als die Absage einer Weihnachtsfeier mit 30 Personen kommt. Aber überhaupt: „Wer lässt sich denn testen, nur um ein Bier trinken zu gehen?“ Die Hoffnung von Schmitt und seinem Compagnon Maurice Frederiks: „Dass unsere Kunden uns weiterhin unterstützen und von der Möglichkeit Gebrauch machen, Speisen abzuholen.“ Wenn dieses Standbein wegfalle, dann könne man „den Laden gleich ganz dichtmachen“.

Auch Alexander Brittnacher (Sim an der Porta Nigra, Altes Brauhaus in Trier-Heiligkreuz) ahnt nichts Gutes: „2Gplus bringt einen enormen Mehraufwand und unabwägbare wirtschaftliche Risiken für Gastronomen.“ Um zu kontrollieren, ober die Gäste vollständig geimpft oder genesen plus zusätzlich frisch negativ getestet sind, müsse man mehr Personal einsetzen – „ohne zu wissen, ob überhaupt Gäste kommen. Die sind ja genauso verunsichert wie wir. Wenn sie wegbleiben, stehen wir mit dem verstärkten Team einschließlich der vollen Küchenbesetzung ganz schön blöd da.“

Ein Problem, das Gaststätten, in deren Nähe es keine Teststationen gebe, ganz hart treffen werde. Um Mehrkosten aufzufangen, müsse man wohl bald die Preise anpassen. Oder die Zusatzkosten gar nicht erst entstehen lassen, „indem wir schließen“, orakelt der 42-Jährige.

Nach Einschätzung von Eric Naunheim (55), Inhaber von Donna Mia und Louisiana am Kormarkt, dürfte es „gar nicht mehr lange dauern bis zum dritten Lockdown“. Schuld daran sei nicht die Politik („Die Regierung muss jetzt ein Zeichen setzen!“), sondern das gehe auf das Konto von Impfverweigerern. „Unbelehrbare“ und „Holzköpfe“ nennt er die; ihr Verhalten lege auf eine „völlig verantwortungslose und inakzeptable Art ein ganzes Land lahm“. Angefangen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die er als Gastronom in Kurzarbeit schicken müsse und die sich mangels Zuschlägen und Trinkgeld dann nicht mehr viel leisten könnten. Darunter werde der Einzelhandel leiden, ganz zu schweigen von der Gastro-Zulieferindustrie: „Alles in allem eine negative Kettenreaktion.“