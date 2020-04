Nahverkehr : Neue Busumleitung am Pfahlweiher

Trier-Feyen/Weismark (red) Am Montag, 27. April, beginnt der dritte Bauabschnitt der Erneuerung der Straße „Zum Pfahlweiter“ im Stadtteil Feyen/Weismark von der Straße Im Reutersfeld bis zur Lamertinestraße. Dieser Bauabschnitt endet voraussichtlich im Sommer 2020, bevor der vierte und somit letzte Bauabschnitt folgt.

Während des dritten Bauabschnitts endet die Linie 83 aus Tarforst mit Ziel Feyen/Weismark ebenfalls an der Wendeschleife. Nachtbusse der Linie 83 mit Ziel Feyen über Weismark, die um 0.45, 1.45 und 2.45 Uhr ab Hauptbahnhof starten, fahren bis Feyen ihre normale Route. Sie werden dann umgeleitet über Am Sandbach, Clara-Viebig-Straße, Korumstraße zur Wendeschleife Weismark/Pfahlweiher und fahren ihre übliche Route über St. Matthias nach Tarforst.

Alle Haltestellen der Umleitungsstrecke werden angefahren. Der Schulbus um 7.13 Uhr mit Route Feyen über Weismark fährt ab Feyen bis zur Haltestelle Am Sandbach, durch das ehemalige Franzosenviertel und Korumstraße in Richtung Innenstadt, die Rückfahrt um 12.46 Uhr ab Trier-Nord erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dieser Schulbus fährt die Wendeschleife Weismark nicht an.