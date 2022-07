Sommeraktion des Trierer Einzelhandels : Eiszeit in der City: 2 Eiskugeln zahlen, 3 Kugeln schlecken

Trier Wer durch die Trierer Innenstadt bummelt, freut sich in diesem heißen Sommer über eine Erfrischung. Die Sommerferien-Eisaktion „3 für 2“ der City-Initiative Trier hilft dabei.

Studentin Lena Kreber, 24, freut sich über die schmackhafte Erfrischung in der Trierer Fußgängerzone. Mit der Eis-Aktion „3 für 2“ ist die City-Initiative Trier in die Ferienzeit gestartet.

Insgesamt 5000 Eisgutscheine sind an die Mitgliedsbetriebe verteilt worden, damit sie im Laufe der Sommerferien an Kunden verschenkt werden. Die Gutscheine können dann bei den Mitgliedsbetrieben Eiscafé Palazzo Sandro Trier (Simeonstraße) und den Eiscafés Siena Trier (Brotstraße und Fleischstraße) eingelöst werden. Dort erhält man gegen Vorlage des Gutscheins bis zum 2. September bei einem Kauf von zwei Kugeln Eis eine dritte Kugel gratis dazu.

Wer auf so viele Kalorien lieber verzichten will, kann sich über die Blumen in der Innenstadt freuen. Auch das ist eine Aktion der City-Initiative Trier, die aktuell die Interessen von 190 Einzelhändlern und Gastronomen vertritt. Auf Hochtouren laufen zudem bereits jetzt die Vorbereitungen für die Neuauflage von „Trier spielt“. Am 10. September wird sich die Trierer Innenstadt wieder in einen riesigen Spielplatz für Jung und Alt verwandeln.