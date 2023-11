Wahrhaft weihnachtlich „3 Haselnüsse für Aschenbrödel“ - Märchenzauber in der Europahalle

Die kalte und besinnliche Zeit erregt in vielen nicht nur die Lust auf Glühwein und Lebkuchen, sondern auch auf die seit der frühen Kindheit heiß geliebten Weihnachtsfilme. Einer der bekanntesten ist das Märchen „3 Haselnüsse für Aschenbrödel“ der tschechischen Schriftstellerin Božena Němcová – 1973 wurde es in der Fernsehfassung von Václav Vorlíček zu einem der bedeutendsten Märchen unserer Zeit. Seit seinem Erscheinen begeisterte der Film mit der Musik von Karel Svoboda jedes Jahr weltweit Millionen Kinder- und auch Erwachsenenherzen. An diesem Wochenende brachte die Veranstaltungsagentur Why not Events das Stück auf die Bühne der Trierer Europahalle. Gut 500 Zuschauer zog es an.