Event zum 30. Geburtstag Von Batman bis Harry Potter: 30 Stunden Filmmarathon im Broadway Trier

„30 Stunden Kino Non-Stop“ lautet das Motto des Events anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Broadways. Das beliebte Kino in der Paulinstraße zeigt am 2. und 3. Oktober in vier Sälen Filme der letzten 30 Jahre. Im fünften Saal haben die Veranstalter eine „Chill-Out-Zone“ eingerichtet, damit Besucher zwischendurch ihren Augen eine Pause gönnen können.