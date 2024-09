Ein bisschen David gegen Goliath 30 Jahre Broadway in Trier: Wie das Kino überlebt hat

„Video killed the radio star“ – und leider auch das Lichtspielhaus. Das Kinosterben, das in den späten 50er-Jahren mit dem Siegeszug des Fernsehens begonnen hatte, setzte sich in den 80ern mit dem Aufkommen der Videotheken ungebremst fort. Warum noch ins Kino gehen, wenn es den Film ein halbes Jahr später auf VHS-Kassette gab!?