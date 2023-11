Temporärer Miniwald Was es mit den 30 Bäumen vor der Porta Nigra auf sich hat

Vor der Porta entsteht ein symbolischer Stadtwald. Im Rahmen einer kleinen „Guerilla-Aktion“ werden deshalb in dieser Woche rund 30 beim Amt StadtRaum eingetroffenen Jungbäume vor der Porta Nigra aufgebaut, ehe sie in den nächsten Wochen an ihren Standorten gepflanzt werden. .

Foto: Luisa Licht