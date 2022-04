Mehrere Millionen verbotene Dateien : Kinderpornografische Bilder auf der Festplatte: Bewährungsstrafe für Mann aus Trier-Saarburg

Mehrere Millionen Dateien mit teils kinderpornografischen Inhalten hatte ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Trier-Saarburg gehortet. Warum er erst einmal nicht in Haft muss.

Gleich aus zwei Gründen hat ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Trier-Saarburg Glück gehabt. Hätte die Hausdurchsuchung bei ihm im Sommer 2021 oder später stattgefunden, hätte er mit Sicherheit eine Haftstrafe antreten müssen. Doch die Sicherstellung von Daten und Datenträgern hat vor der Verschärfung des Paragrafen 184 des Strafgesetzbuches stattgefunden (siehe Info). Die Beamten der Polizei hatten jedoch an der Türe geklingelt, als die Strafen noch nicht so hoch gewesen sind.

Bei der Verhandlung vor dem Schöffengericht in Trier ging es um 2794 Fotos und 1835 Videodateien mit kinderpornografischem Inhalt, die im Juli 2020 bei dem Trier-Saarburger gefunden worden sind. Zudem hat der Mann unter anderem zwischen Januar und Juni 2020 in mindestens 645 Fällen Fotos und Videos mit kinderpornografischem Inhalt im Internet hochgeladen. All dies räumt Rechtsanwalt Nikolai Odebralski im Namen seines Mandanten ein. Und nicht nur das. Ein Sachverständiger hat in einem 130-seitigen Gutachten den Inhalt der Dateien eines Rechners, eines Mobiltelefons und den zahlreicher Festplatten kategorisiert, die bei dem Mitarbeiter eines IT-Unternehmens gefunden worden sind.

Info Das sagt das Gesetz Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer beispielsweise einen kinderpornographischen Inhalt verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht oder solche solche Inhalte herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet oder bewirbt. Der Strafrahmen bei jugendpornografischen Inhalten liegt bei einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe. Als Jugendliche gelten Menschen im alter zwischen 14 und 18 Jahren.

Insgesamt hat der Gutachter rund 3,4 Millionen Dateien mit teils kinder- und jugendpornografischen Inhalten gefunden. Teilweise sind die Dateien bereits gelöscht gewesen. Laut Gutachten sind auf den Datenträgern auch Inhalte zu sehen, die nicht als kinder- und jugendpornografisch klassifiziert worden sind.

Was Rechtsanwalt Odebralski in der Verhandlung etwas später präsentiert, ist neben der früher noch weniger strengen Rechtslage der zweite Grund dafür, dass am Ende Richter Kai Flesch und die beiden Schöffen es bei „nur“ zwei Jahren Haft auf Bewährung belassen. Der Angeklagte hat sich nämlich vor einigen Monaten in eine Therapie begeben. Er habe eingesehen, dass er etwas ändern müsse, ist einer der wenigen Sätze, die der Angeklagte in der Verhandlung sagt. Der Therapeut attestiert dem Mann unter anderem erhebliche Einschränkungen und eine pädophile Neigung.

Bis auf einen Punkt sind sich Rechtsanwalt und Staatsanwalt Julian Baumgarten einig. Beide plädieren für eine Haftstrafe, die auf Bewährung ausgesetzt werden soll. Nur bei der Geldstrafe sind sie sich uneins. Der Rechtsanwalt verweist darauf, dass sein Mandant die Gerichtskosten zu tragen hat – allein das Gutachten kostet brutto mehr als 16.000 Euro. Der Staatsanwalt hält hingegen eine zusätzliche Geldstrafe für geboten.

Am Ende schließt sich das Gericht der Ansicht der Staatsanwaltschaft an. Es gibt eine zweijährige Haftstrafe mit dreijähriger Bewährungszeit. Zudem muss der 32-jährige Trier-Saarburger 2400 Euro an den Verein Nestwärme zahlen. Er muss die Therapie weiterführen und erhält einen Bewährungshelfer.