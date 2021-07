Stadtverwaltung : 33 Bewerbungen für zwei Dezernentenstellen in Trier

Wer wird auf den beiden Chefsesseln im Rathaus Trier Platz nehmen? Die Zahl der Bewerber ist groß. Foto: imago stock&people

Trier Zwei Dezernentenstellen sind in Trier zu besetzen. Die Bewerbungsfrist ist am Mittwoch um Mitternacht ausgelaufen. Bisher war nur bekannt, dass SPD-Stadtratsmitglied Markus Nöhl für den Bereich Kultur verantwortlich werden will.