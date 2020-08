Städtebau : 33 Prozent-Quote für geförderten Wohnraum?

Trier Trierer Ausschüsse diskutieren Konzept für bezahlbares Wohnen. Dieses könnte ab Oktober in Kraft treten.

Die Umsetzung durch städtebauliche Verträge soll die Stadt sichern bei Plangebieten in ihrem Besitz, die verkauft werden, bei Projekten von Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, sowie bei Grundstücken externer Investoren, für die Planrecht erforderlich ist. Ausnahmen kann der Stadtrat beschließen.

Der Zeitplan der Stadtverwaltung sieht vor, nach Beratungen am 9. September im Stadtvorstand und am 15. im Steuerungsausschuss am 22. September eine Entscheidung im Stadtrat zu treffen. Das Konzept könnte dann am 1. Oktober in Kraft treten.