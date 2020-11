Corona-Pandemie : 34 Neuinfektionen in der Stadt und im Landkreis – Erneuter Todesfall

Foto: dpa/Robert Michael

Trier/Saarburg Am Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 34 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 20 aus dem Landkreis und 14 aus der Stadt Trier. Erneut ist eine aus dem Landkreis stammende ältere Patientin im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Damit sind bisher insgesamt 17 Personen aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes gestorben, 14 im Landkreis und 3 in der Stadt Trier. Erst gestern war der Tod einer an Covid-19 erkrankten Patientin gemeldet worden.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt somit auf 1895 (780 in der Stadt Trier und 1115 im Landkreis Trier-Saarburg). Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell in der Stadt Trier bei 69,0 und im Landkreis bei 55,6 und damit weiter deutlich unter der Marke von 100 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner.

Die Zahl der Infizierten ist leicht gestiegen und liegt aktuell bei 292 Personen, 15 mehr als gestern. Diese verteilen sich wie folgt: 169 im Landkreis und 123 in der Stadt Trier. 26 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung, 18 davon im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier.

Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden:

VG Hermeskeil: 150

VG Konz: 234

VG Ruwer: 97

VG Saarburg-Kell: 278

VG Schweich: 196

VG Trier-Land: 160

In mehreren Kitas und Schulen konnten die Quarantänemaßnahmen aufgehoben werden. In der gestern gemeldeten Grundschule Trier-Zewen sind keine Maßnahmen erforderlich, da die erkrankte Person seit einiger Zeit nicht mehr in der Schule war. Auch in der Integrierten Gesamtschule Trier und der Medard Förderschule Trier wurden alle Kontaktpersonen als Kontakt 2. Grades eingestuft, so dass auch hier keine Maßnahmen erforderlich sind.

Beendet sind die Quarantänemaßnahmen in den Kitas Trier-Feyen, Estricher Weg Trier und Pfalzel und in den Grundschulen Trier-Zewen und Serrig sowie der Förderschule Reinsfeld.

Ein neuer Fall einer Infektion wurde in der Kita St. Wendelinus Beuren gemeldet. Hier und in den anderen Einrichtungen dauern die Umgebungsuntersuchungen und Kontaktermittlungen an.