Corona-Pandemie : 35 neue Infektionen – Inzidenzwerte für Trier und Trier-Saarburg dennoch unter 50?

Foto: dpa/Matthias Balk

Trier Insgesamt 35 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt für Trier und Trier-Saarburg am Sonntag gemeldet. Sowohl in der Stadt wie im Kreis sinkt offiziell die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50. Aber das Gesundheitsamt rechnet anders.

35 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus – 23 aus dem Landkreis und 12 aus der Stadt Trier. Das hat das Gesundheitsamt am Sonntag gemeldet. Infolge eines Softwareupdates im Meldesystem seien einige Fälle der vergangenen Tage erst am Samstag an das Land übermittelt worden. An diesem Tag hatte das Amt lediglich zwei Neuinfektionen gemeldet.

Die Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in der Stadt Trier bei 36,7 sowie im Landkreis bei 42,2 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern. Durch die verspätete Übermittlung von Fällen können nach Angaben des Gesundheitsamts die Inzidenzwerte des Landes von den Werten auf der Grundlage der Zahlen des Gesundheitsamtes abweichen. „Demnach liegen sowohl die Stadt Trier als auch der Landkreis Trier-Saarburg über dem Wert von 50 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner.“

Relevant ist das vor allem deshalb, weil bei einem Wert unter 50 lediglich noch am Montag in Trier ein ähnlich guter Wert erreicht werden müsste. Dann könnten wieder Restriktionen für den Einzelhandel zurückgenommen werden.

Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen beträgt nun 5508 (2045 in der Stadt Trier und 3463 im Landkreis Trier-Saarburg).

Insgesamt wurden bisher 373 Nachweise einer Virus-Mutation gemeldet, davon 338 Mal die „britische“ Viren-Mutation B.1.1.7. und 24 Mal die „südafrikanische“ Virus-Mutation B.1.351. Weitere elf Fälle müssen noch genauer differenziert werden.

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt aktuell bei 463 – 29 mehr als am Samstag. Diese verteilen sich wie folgt: 300 im Landkreis und 163 in der Stadt Trier. 14 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt werden aktuell stationär in vier Krankenhäusern versorgt.

Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden.

▶VG Hermeskeil: 608

▶VG Konz: 825

▶VG Ruwer: 302

▶VG Saarburg-Kell: 880

▶VG Schweich: 473

▶VG Trier-Land: 375