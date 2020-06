Kostenpflichtiger Inhalt: Neuer Anlauf : 350 neue Arbeitsplätze - An diesem Standort könnte sich Globus in Trier ansiedeln

Hier könnte der neue Globus-Markt gebaut werden. Foto: Stadt Trier

Trier In einem neuen Gewerbegebiet an der Monaiser Straße in Trier-Zewen könnte ein großer Globus-Markt stehen. Die Stadtverwaltung hat heute diesen neuen Standort vorgeschlagen.

Wenn der Stadtrat am 30. Juni zustimmt, könnte nur 400 Meter entfernt vom ursprünglich diskutierten Standort ein großer Globus-Markt entstehen. Dezernent Andreas Ludwig, der auch für den Einzelhandel der Stadt Trier zuständig ist, hat diesen Vorschlag der Verwaltung am Dienstagvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. „Wir halten Globus in einem neuen Gewerbegebiet an der Monaiser Straße in Trier-Zewen für sinnvoll und durchführbar.“

Nachdem das Prüfungsverfahren für die Ansiedlung an der Niederkirchner Straße im vergangenen Jahr an der mehrheitlichen Ablehnung des Stadtrates gescheitert war, waren von der Verwaltung insgesamt 15 alternative Standorte dazu geprüft und verglichen worden, darunter auch der Messpark in den Moselauen. Weil der aber als Veranstaltungsplatz nicht aufgegeben werden soll, sprachen am Ende die meisten Argumente für das bislang landwirtschafltich genutzte Areal an der Monaiser Straße. Dort befinden sich derzeit unter anderem Erdbeerfelder der Landwirte aus Zewen.

Der gesamte Prüfungsprozess sei in enger Abstimmung mit der Globus-Gruppe erfolgt, so Andreas Ludwig. Deren positive Stellungnahme ließ auch deshalb nicht lange auf sich warten: „Wir freuen uns, dass die Stadtverwaltung die Vorzüge eines Globus-Marktes für die Stadt Trier sieht und hoffen nun auf

Zustimmung des Stadtrates", sagt Stefan Ewerling, Leiter Expansion und Standortplanung bei Globus. „Bei der Stadt Trier bedanken wir uns für die kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir stehen nun am Anfang eines umfangreichen Verfahrensweges, den wir gemeinsam gehen möchten."

Stimmt der Stadtrat am 30. Juni zu, wird ein raumplanerisches Verfahren beantragt, in dem die SGD Nord die erforderliche Ausnahmegenehmigung vom Einzelhandelskonzept der Stadt Trier prüft. Zudem muss die Bauleitplanung für das im Flächennutzungsplan als Gewerbefläche vorgesehene Gebiet begonnen werden. Das wird 1,5 bis zwei Jahre dauern. Erst dann könnte Globus seinen Markt bauen.

Das saarländische Unternehmen hält nach eigenen Angaben für den Standort Trier-Zewen an seinem bisherigen Konzept fest und plant ein lebensmittel- und