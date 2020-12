Pandemie : 36 Neuinfektionen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg – 60 Patienten stationär

36 Neuinfektionen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg – 60 Patienten stationär

Trier Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Mittwoch 36 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden. Diese verteilen sich wie folgt: 29 aus dem Kreis und sieben aus der Stadt Trier.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen steigt nach Angaben des Gesundheitsamts auf 3699 (1364 in Trier und 2335 im Landkreis Trier-Saarburg). Die 7-Tage-Inzidenz sinkt in der Stadt Trier aktuell auf 62,8 und im Kreis bei 87 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern.