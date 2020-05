Gesundheit : 37 Menschen in Trier und im Kreis derzeit mit Virus infiziert

Stadt Trier und Kreis Trier-Saarburg haben ein gemeinsames Gesundheitsamt. Foto: Roland Morgen

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier sind am Sonntag keine weiteren Fälle einer Infektion mit dem Sars-CoV-2-Erreger gemeldet worden. Damit sind in Trier derzeit acht Menschen infiziert, im Kreis Trier-Saarburg 29 (zusammen 37). Insgesamt gab es bisher 99 Infektionen in Trier und 187 im Landkreis.



Die Infektionszahlen verteilen sich wie folgt auf die Verbandsgemeinden: VG Hermeskeil 11, VG Konz 40, VG Ruwer 14, VG Saarburg-Kell 70, VG Schweich 35, VG Trier-Land 17.