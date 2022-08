Bauen : 383 neue Wohnungen für Trier - So steht es um neue Immobilien in der Stadt

383 neue Wohnungen für Trier - So steht es um neue Immobilien in der Stadt

Trier Wie viele Wohnungen wurden 2021 genehmigt und wie viele fertiggestellt? In welchen Stadtteilen gibt es den höchsten Anstieg der Zahl an Wohngebäuden? Die Stadt gibt Antworten.

Trier ist nach wie vor ein attraktiver und stark nachgefragter Wohnstandort. Das Interesse an Neubauten und Nachverdichtungen spiegelt sich in zahlreichen Bauvoranfragen, -genehmigungen und -vorhaben wider. Laut der statistischen Auswertung des Amts StadtForschungEntwicklung, die es im Auftrag des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz erstellt hat, gab es im vergangenen Jahr 935 genehmigte Wohnungen.

92 Prozent Zuwachs an Wohnungen im Vergleich zu 2020

Im Vergleich mit 2020 mit 483 Wohnungen ist das ein kräftiger Zuwachs um 452 Einheiten (knapp 92 Prozent). Von den 935 genehmigten Wohnungen werden sich 856 in Neubauten befinden. Die meisten Wohnungen wurden in den Ortsbezirken Mitte-Gartenfeld (193), Feyen-Weismark (156), Kürenz (118) und Trier-West/Pallien (84) genehmigt. Eine 2021 genehmigte Unterkunft hatte eine durchschnittliche Größe von 81,5 Quadratmetern.

2021 wurden 45 Gebäude mit insgesamt 383 Wohnungen fertiggestellt – davon 328 im Neubau. Die meisten im Stadtgebiet befinden sich in Euren, gefolgt von Feyen-Weismark (hauptsächlich im Neubaugebiet Castelnau) und in Filsch (vor allem im Baugebiet BU 14).

Meiste neue Wohnungen in Filsch und Trier-Feyen

Die statistische Auswertung umfasst auch den Gebäude- und Wohnungsbestand innerhalb der Stadt. Dieser wird auf Basis der Gebäude- und Wohnungszählung im Zuge des Zensus 2011 fortgeschrieben. In Trier waren laut Zensus 2011 insgesamt 20.862 Wohngebäude mit insgesamt 62.014 Wohnungen gemeldet. Seit dieser Erhebung ist der Bestand an Wohngebäuden auf 21.623 (+761/ +3,6 Prozent) und die Zahl der Wohnungen auf 67.127 (+5113/+8,2 Prozent) gestiegen. Betrachtet man die Ortsbezirke in der Stadt, gab es in Filsch seit dem Zensus 2011 mit 180 neuen Wohngebäuden (+83,3 Prozent) den stärksten Anstieg, was größtenteils auf das Neubaugebiet BU 14 zurückzuführen ist.