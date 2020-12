Coronavirus : 39 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle in Trier und im Landkreis

Trier Am Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 39 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet – sieben mehr als am Mittwoch vergangener Woche. Die neuen Fälle verteilen sich wie folgt: 27 aus dem Landkreis und zwölf aus der Stadt Trier.

Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu gestern wieder gesunken und liegt in der Stadt Trier bei 57,3. Im Landkreis liegt sie aktuell bei 98,2 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100 000 Einwohner.

Laut Mitteilung sind zur Zeit 340 Menschen infiziert, 223 im Landkreis und 117 in Trier. 30 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung, 21 hiervon im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier.

Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden: 248 Fälle in Hermeskeil, 308 in Konz und 106 in Ruwer. Außerdem 360 in Saarburg-Kell, 237 in Schweich und 188 in der VG Trier-Land.