Friedrich-Spee-Gymnasium : 40 Trierer Schüler feiern ihr Abitur

Freude über den Abschluss: die Abiturienten des Friedrich-Spee-Gymnasiums in Trier halten Abstand. Foto: David Bittner

Trier Die Abiturienten des Friedrich-Spee-Gymnasiums in Trier haben trotz der Corona-Krise mit einem Festakt ihr Abitur gefeiert.

Der Verlauf der Abifeier passte ein wenig zu den schwierigen vergangenen Monaten: Nachdem ein Gewitter der Feier auf dem Schulhof ein abruptes Ende setzte, erhielten die Schüler des Friedrich-Spee-Gymnasiums ihre Zeugnisse in der Mensa. Das beste Abitur erzielte Maximilian Spors.

Es war ein Privileg, dass die Abiturienten überhaupt eine Abschlussfeier bekamen. Nachdem bei den G9-Jahrgängen im Frühjahr coronabedingt noch alle offiziellen Veranstaltungen abgesagt wurden, gab es für die G8-Abiturienten im Sommer nun zumindest einen kleinen Festakt. Auf dem Schulhof – der mit vielen Blumen und weißen Luftballons „so festlich geschmückt war wie noch nie”, sagte MSS-Leiter Daniel Drewes – standen die Tische im vorgeschriebenen Mindestabstand.

In seiner Ansprache appellierte Drewes an die Abiturienten, dass sie zu „Kämpfern” werden sollten: „Setzt euch ein, unsere Gesellschaft zu einer besseren zu machen. Auf euch kommt es an! Werdet zu aktiven Gestaltern. Das geht bei vielen kleinen Dingen im Alltag.”

Schulleiter Andreas Gehendges ging dagegen in seiner Rede auf das Motto des diesjährigen Abi-Jahgangs ein („Abilymp – wenn Götter gehen”) und machte einen Streifzug durch die griechische Götterwelt. Was er den Abiturienten wünschen soll? So viel Wein und Lebensfreude wie Dionysos? So viel Schönheit wie Aphrodite? So viel Weisheit wie Athene? „Ich wünsche euch einfach, aber von Herzen kommend, dass das, was ihr euch wünscht, in Erfüllung geht”, sagte Gehendges.

Arndt Collmann und Ulrike Müller blickten auf die Gymnasialzeit der Abiturienten zurück, angefangen beim ersten Tag als Fünftklässler in der damals noch schulartübergreifenden Orientierungsstufe: „Vielleicht erinnert ihr euch noch an die PRO-FSG-Fotoaktion und die Malaktion, bei der viele von euch Protestplakate für unseren Marsch zum Rathaus gestaltet haben. Euer schulisches Mitwirken, liebe Abiturienten, war in den Folgejahren wesentlicher Bestandteil dessen, was unser ehemaliger Schulleiter Herr Hammann einmal als ‚Strahlen nach innen’ bezeichnete, was unweigerlich auch nach außen strahlt und das mit zu dem geführt hat, was das FSG heute ist: das anerkannte Ganztagsgymnasium.”