Pandemie : 400 Impfungen an zwei Tagen im Trierer Messepark: So geht es Montag weiter

400 Impfungen an zwei Tagen im Trierer Messepark: So geht es Montag weiter

Trier/Saarburg Die Organisatoren des Impfzentrums im Trierer Messepark ziehen eine positive Zwischenbilanz. Ab Montag, 11. Januar, soll die Zahl der täglichen Impfungen auf 275 erhöht werden.

Nach den ersten beiden Tagen, an denen das Impfzentrum in Trier in Betrieb war, äußern die Organisatoren zufrieden mit dem Impfstart. „Die Arbeitsabläufe funktionieren so, wie wir es geplant und eingeübt haben“, bilanziert Florian Zonker von der Trierer Feuerwehr, der gemeinsam mit Impfkoordinator Erik Jacobs vom Kreis Trier-Saarburg für den Ablauf vor Ort im gemeinsamen Impfzentrum verantwortlich ist.