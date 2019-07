Zeugen gesucht : 4000 Euro Sachschaden an einem Seat

Trier Den Besitzer eines Seat Ibiza hat es richtig getroffen. Der Wagen, der am vergangenen Samstag zwischen 18 und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Zurmaiener Straße in Trier abgestellt war, wurde erheblich beschädigt.

Nach Angaben der Polizei ist die linke Fahrzeugseite ramponiert. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro beziffert. Bislang ist unklar, wie der Schaden entstanden ist und wer diesen verursacht hat. Die Polizei Trier sucht Zeugen.