Ausbildung : Sie sind stolz auf ihre Leistung im Beruf

Trier/Saarburg 44 Gesellen der Ernährungsberufe und Schneider sind in Trier losgesprochen worden.

Die Feier fand in der Berufsbildenden Schule für Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege in Trier statt. Die Gesellen wurden zum Teil aber auch an den Berufsschulen in Prüm und Bernkastel unterrichtet. Hans Peter Kohr, Obermeister der Bäcker-Innung Trier-Saarburg, lobte den Leistungswillen der Neugesellen und dankte allen Ausbildungsbetrieben, „die nicht müde werden, für qualifizierten Fachkräftenachwuchs zu sorgen“, sowie den Lehrern und ehrenamtlichen Mitgliedern der Prüfungskommission. Manfred Schmitt, Obermeister der Fleischerinnung Trier-Saarburg, sagte zu den Gesellen: „Ihr dürft mit Recht stolz auf Euren Beruf sein. Gute Handwerker können die Rockstars der Neuzeit werden.“ Er spielte damit auf den Slogan der Fleischer-Nationalmannschaft an: #stolzaufmeinenberuf. Schmitt sagte den Neu-Gesellen aber auch, dass sie nicht wirklich ausgelernt hätten. „Man muss dranbleiben, um im Beruf weiter bestehen zu können und den Anforderungen am Markt gerecht zu werden.“