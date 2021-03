Corona-Pandemie : 44 Neuinfektionen in Trier und im Landkreis – Inzidenzen klettern deutlich über 50

44 Neuinfektionen in Trier und im Landkreis – Inzidenzen klettern deutlich über 50

Trier/Saarburg 44 weitere Infektionen mit dem Coronavirus wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Donnerstag gemeldet, 29 aus dem Landkreis und 15 aus der Stadt Trier.

Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in Trier auf 58,3 sowie im Landkreis auf 56,2 Neuinfektionen in den vergangen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner. (Durch Nachmeldungen können die Inzidenzwerte des Landes geringfügig von den Werten auf der Grundlage der Zahlen des Gesundheitsamtes abweichen.) Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen beträgt nunmehr 5295 (1965 in der Stadt Trier und 3330 im Landkreis Trier-Saarburg).