Demonstration in der Innenstadt Friedlicher Protest gegen Rechtsextremismus: 4500 Menschen ziehen durch Trier (Video/Fotos)

13.30 Uhr in der Trierer City. Touristen flanieren über den Domfreihof, die Innenstadt ist nicht übermäßig voll, auch vor der Porta Nigra ist es noch ruhig. Doch das ändert sich in der nächsten halben Stunde schnell. Immer mehr Menschen strömen auf den Porta-Nigra-Platz und in dessen Umfeld. Sie folgen dem Aufruf des Vereins Buntes Trier, der unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt – Gemeinsam gegen Rechts“ zur Demonstration aufgerufen hat. Als der Demonstrationszug um 14.15 Uhr bei schönstem Sonnenschein in Richtung Viehmarkt aufbricht, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist, sprechen Polizei und Ordnungsamt schon von bis zu 2500 Teilnehmern.