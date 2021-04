Aktuelle Fallzahlen : 47 Corona-Neuinfektionen in Trier und Trier-Saarburg

Trier/Trier-Saarburg Die Corona-Inzidenz bleibt in Trier und Trier-Saarburg auch am Freitag unter der 100er-Marke. So sehen die aktuellen Fallzahlen aus:

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg wurden am Freitag, 16. April, 47 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 25 aus dem Landkreis und 22 aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen beträgt nunmehr 6064 (2279 in der Stadt Trier und 3785 im Landkreis Trier-Saarburg). Bisher wurden 654 Nachweise einer Virusmutation gemeldet, davon 583 Mal die „britische“ Viren-Mutation B.1.1.7. und 40 Mal die „südafrikanische“ Virus-Mutation B.1.351. Weitere 31 Fälle müssen noch genauer differenziert werden.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums auch heute in der Stadt Trier bei 94,1 sowie im Landkreis bei 85 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100 000 Einwohnern.

Zahl der aktuell infizierten Personen steigt weiter

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt aktuell bei 580 – 30 mehr als gestern. Diese verteilen sich wie folgt: 365 im Landkreis und 215 in der Stadt Trier. 11 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt werden aktuell stationär in vier Krankenhäusern versorgt.

Bei einem metallverarbeitenden Betrieb in Trier wurden inzwischen Infektionen bei 18 Beschäftigten sowie 5 Familienangehörigen bestätigt. Weitere 12 Menschen gelten als Kontaktpersonen ersten Grades und befinden sich in Quarantäne. Trotzdem ist nach wie vor ein eher diffuses Infektionsgeschehen hauptsächlich im familiären Umfeld festzustellen.