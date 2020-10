Corona-Pandemie : 47 Neu-Infektionen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg

47 Neu-Infektionen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg

Trier/Trier-Saarburg Am heutigen Dienstag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 47 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 24 aus dem Landkreis und 23 aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt somit auf 1037 (427 in der Stadt Trier und 610 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt heute in der Stadt bei 110,3 und im Landkreis bei 69,6 und damit über dem Grenzwert der Alarmstufe Rot des Warn- und Aktionsplans Rheinland-Pfalz.

Aktuell gelten 287 Personen als infiziert, 130 im Landkreis und 157 in der Stadt Trier – auch dies ist laut Gesundheitsamt ein markanter Anstieg in den letzten Tagen. Sieben Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung.