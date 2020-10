Coronavirus : 48 Neuinfektionen in der Stadt und im Landkreis – Erneut Fälle in der AfA Trier

48 Neuinfektionen in der Stadt und im Landkreis – Erneut Fälle in der AfA Trier

Trier Am Freitag sind dem Gesundheitsamt für Trier und Trier-Saarburg 48 Neuinfektionen gemeldet worden. Darunter sind auch mehrere Infizierte in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende.

Am heutigen Freitag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 48 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 24 aus dem Landkreis und 24 aus der Stadt Trier. 13 Neuinfektionen entfallen in der Stadt auf die AfA Trier. Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen steigt somit auf 1207 (496 in der Stadt Trier und 711 im Landkreis Trier-Saarburg).