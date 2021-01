Aktuelle Fallzahlen : 49 Corona-Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall in Trier und im Kreis Trier-Saarburg

Trier/Saarburg In Trier und im Umland haben sich 49 Personen neu mit dem Corona-Virus infiziert. Hier sind die aktuellen Fallzahlen:

Das Gesundheitsamt des Kreises Trier-Saarburg hat am Wochenende 49 neue Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet - am Samstag 29 Infektionen (17 aus dem Landkreis und 12 aus der Stadt Trier) und am Sonntag 20 weitere Infektionen (14 aus dem Landkreis und 6 aus der Stadt Trier).

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt auf 4101 (1525 in der Stadt Trier und 2576 im Landkreis Trier-Saarburg). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder leicht angestiegen und lag am Sonntag in der Stadt Trier bei 87,0 und im Landkreis bei 91,0 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern.