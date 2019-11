Aufführungen : Bauerntheater in Ralingen

Ralingen Der Theaterverein „4hang op Ralingen“ führt das Stück „Alles Bauerntheater“ von Erich Koch auf.

Die Aufführungen sind im Gemeindehaus Godendorf/Edingen am Samstag, 23. November, 20 Uhr, Samstag, 30. November, 20 Uhr, und Sonntag, 1. Dezember, 18 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag, 10. November, 9 bis 11 Uhr, sowie am Sonntag, 17. November, und Sonntag, 24. November, jeweils 11 bis 12 Uhr im Gemeindehaus in Ralingen (alte Schule) statt. Telefonische Kartenbestellungen sind ab dem 11. November montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr unter 0151/10924337 möglich.