Gastbeitrag 50 Jahre Deutsche Richterakademie in Trier

Die Digitalisierung erlaubte uns, viele geplante Tagungen wie angekündigt durchzuführen. Wir erreichten so auch eine ganz neue Gruppe von Teilnehmenden. Insbesondere junge Eltern sehen in Online-Tagungen auch heute eine Gelegenheit, sich fortzubilden, ohne dafür längere Abwesenheiten von familiären und beruflichen Verpflichtungen in Kauf nehmen zu müssen. Die Gesamtzahl der Teilnehmenden steigerte sich so von fast 4.500 Personen im Jahr 2019 auf knapp 5.500 im Jahr 2022. Interessant ist auch, dass sich der Anteil weiblicher Teilnehmerinnen von 49 Prozent in 2019 auf 56 Prozent in 2022 gesteigert hat.