Jubiläum : Video-Touren durch Trierer Stadtteile

Trier Zum 50-jährigen Bestehen der Städebauförderung werden aktuelle Projekte und Planungen gezeigt.

(red) Neue Sozialwohnungen und ein Lebensraum für gefährdete Eidechsen in Trier-West, ein neues Domizil für den Jugendtreff

Ehrang-Quint, ein aufgewerteter Platz zum Wohlfühlen in Trier-Nord: Das ist nur ein ganz kleiner, aktueller Ausschnitt aus dem Städtebauförderprogramm in Trier, das in den zurückliegenden Jahrzehnten viele benachteiligte Wohnquartiere nach vorne gebracht und verwandelt hat.

Am Samstag, 8. Mai, feiert das Bund-Länder-Programm der Städtebauförderung sein 50-jähriges Bestehen. Pandemiebedingt können zum Tag der Städtebauförderung die gewohnten Publikumsveranstaltungen, Rundgänge und Workshops nicht stattfinden. Die Stadt Trier und die jeweiligen Quartiersmanagerinnen haben jedoch aus der Not eine Tugend gemacht und stellen ihre Aktivitäten und Planungen in insgesamt acht Videos vor, die ab sofort unter www.trier.de/bauen-wohnen/ abrufbar sind. Zu sehen sind unter anderem Spaziergänge durch die Soziale-Stadt-Gebiete in Trier-West und Trier-Nord, ein Besuch auf der Baustelle am Römerbrückenkopf, eine Tour durch das künftige Irrbachquartier auf dem Areal der Jägerkaserne und ein Gespräch mit Baudezernent Andreas Ludwig. Außerdem wird der neue historische Rundgang entlang der Stadtmauer in Ehrang präsentiert.

Die Städtebauförderung ist ein zentrales Instrument der Stadtentwicklung und Stadtreparatur. Die Kommunen werden durch Zuschüsse des Bundes und des Landes bei der Bewältigung besonderer Problemlagen, Herausforderungen und neuen Aufgaben unterstützt. In Trier wurden seit 1971 in 22 Fördergebieten auf einer Fläche von insgesamt mehr als 350 Hektar wichtige Impulse für eine zukunftsfähige Entwicklung der Stadtteile und Quartiere gesetzt. Hierbei lösten die öffentlichen Maßnahmen eine Vielzahl an nachfolgenden privaten Investitionen aus, die zum Erfolg bei der Gestaltung der notwendigen Veränderungsprozesse beitrugen.